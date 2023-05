Nombreuses objections des riverains au projet de rénovation des silos à grain à Louvain

Le projet de transformation des anciens silos à grains de la Vaartkom à Louvain a été présenté récemment. D’après le projet baptisé SILO54, les silos seront transformés en un complexe résidentiel avec des appartements mais également un hôtel, des magasins, des restaurants et un centre de conférence. Un balcon urbain est aussi prévu. Tout cela nécessiterait sept étages au-dessus du bâtiment actuel. Ce chiffre de SILO54 correspond au nombre de silos à grains qui ont été construits, mais seuls 24 d’entre eux seront conservés dans le nouveau projet.

Le week-end dernier, l'enquête publique concernant le permis de construire des silos s'est achevée, soulevant un certain nombre d'objections. Plusieurs habitants du quartier craignent que la hauteur du bâtiment ne crée de l’ombre. De l'autre côté du Vaartkom se trouvent des entreprises de restauration, qui craignent elles aussi l'ombre sur leurs terrasses, comme l’a exprimé Pieter Claes, du café Madmum :

"Le bâtiment nous privera du soleil pendant trois saisons. Le promoteur lui-même a indiqué qu'il avait calculé que le soleil ne s'élèverait au-dessus du bâtiment et ne nous donnerait du soleil qu'en été. Mais au printemps, en automne et en hiver, les gens veulent profiter du soleil et nous en serons privés. En fait, avec ce bâtiment, tout le côté sud se retrouve à l'ombre".