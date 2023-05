Treize interpellations et 25 perquisitions en Belgique dans une vaste opération anti-mafia

La partie belge de ce coup de filet est restée "relativement modeste", selon le parquet fédéral: 13 personnes ont été interpellées et emmenées pour audition. Le juge d'instruction devra par la suite, le cas échéant, décider de leur sort.

Mais, à l'échelle européenne, avec surtout l'Allemagne et l'Italie dans le viseur, les chiffres sont impressionnants: en matinée et de manière simultanée, environ 150 perquisitions ont eu lieu dans 8 pays (Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, France, Roumanie et Slovénie, en plus de la Belgique), avec par exemple plus de 1.400 agents et militaires impliqués en Italie, et plus de 1.000 en Allemagne.

En Belgique, ce sont 150 agents, sous la direction de la police judiciaire fédérale du Limbourg, qui ont mené les perquisitions, entre autres à Genk, Maasmechelen, Hasselt, Bilzen et Pelt. Ces dernières ont permis de saisir quatre véhicules de luxe, "au moins 60.000 euros en cash", et "plusieurs" armes interdites.

Les personnes interpellées sont avant tout suspectées d'être mêlées à des opérations de trafic de cocaïne depuis et vers l'Europe, et de participer au blanchiment des revenus de ce trafic, ont précisé à la presse des représentants de la police judiciaire fédérale, de la PJF du Limbourg, le parquet fédéral et le procureur du Roi du Limbourg. "La présence de la mafia dans le Limbourg n'est pas de la fiction", souligne ce dernier, Guido Vermeiren, renvoyant à plusieurs dossiers ayant émergé ces dernières années. Et cette mafia, c'est "davantage que de la criminalité organisée", elle tente aussi "de se mêler de politique, participe à l'économie, etc."

Comme le soulignent le parquet fédéral et le parquet du Limbourg, le dossier trouve sa source en Belgique, plus précisément dans le Limbourg, avec un dossier ouvert début 2018 "dans le plus grand secret".

À l'été 2021, une équipe commune d'enquête a été créée avec les autorités judiciaires italiennes, et des messages interceptés sur le système de messagerie sécurisée Sky ECC ont grandement fait avancer le travail des enquêteurs, précise le parquet fédéral.

Sur les 13 personnes interpellées mercredi en Belgique, 7 sont d'ores et déjà "demandées" par l'Italie, qui a émis un mandat d'arrêt européen à leur encontre.