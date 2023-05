Bit4You suspend ses activités : des dizaines de milliers de Belges perdront-ils leur argent ?

La plateforme belge d'échanges de cryptomonnaies Bit4You, l’une des plus anciennes dans notre pays et qui compte plus de 40.000 clients, demande au tribunal de l'entreprise de désigner un administrateur provisoire pour tenter de récupérer l'argent de ses clients. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié sur le site web de la start-up. Il y a quelques jours, la plateforme avait déjà annoncé la suspension de ses activités. Un montant estimé à 6,5 millions d'euros était alors bloqué, selon plusieurs médias.