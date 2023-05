Bruxelles participe au forum d'investissement pour la reconstruction de Kiev

Le programme de la mission prévoit des rencontres avec le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Eminé Dzhaparova, le ministre de la Culture, Oleksandr Tkachenko, le maire de Kiev, Vitaliy Klitschko, et le responsable de l'administration de la capitale ukrainienne Mykola Povoroznyk. Via le Forum d'investissement de Kiev, plusieurs villes - dont Helsinki, Paris, Rome et Bruxelles -, ainsi que des organisations unissent leurs forces, avec le soutien de la Commission européenne, pour préparer une reconstruction durable de la capitale de l’Ukraine.

Organisé par la Ville de Bruxelles, la Région bruxelloise et Kiev, ce Forum rassemble notamment des institutions financières et des investisseurs privés. Le 28 novembre dernier, le premier Forum d'investissement de Kiev s'était tenu à Bruxelles. La prochaine édition est prévue le 16 novembre à l'Hôtel de Ville de Bruxelles (photo). En tant que capitale européenne, Bruxelles attache une grande importance aux relations étroites avec Kiev et l'Ukraine.