Hausse des taux d’intérêts et concurrence des autres placements : les investissements dans l’immobilier locatif en crise

Le nombre de transactions immobilières en Flandre a diminué de près d'un dixième au cours du dernier trimestre par rapport à l'année dernière, a indiqué le baromètre des notaires il y a quelques semaines. Les familles remettent à plus tard l'achat d'une maison maintenant suite à l’augmentation des taux d'intérêt.

Mais les familles ne sont pas les seules à agir de la sorte, comme le montrent les chiffres du ministre flamand des Finances Matthias Diependaele (N-VA). Cela vaut surtout pour ceux qui souhaitent acheter une maison ou un appartement à des fins d'investissement, c'est-à-dire pour le louer.

Le nombre de transactions pour des immeubles de placement est passé de 24 169 au premier trimestre 2021 à 20 841 au premier trimestre 2022 et à 16 331 au dernier trimestre, soit une baisse de 32 % en deux ans.

La hausse des taux d'intérêt rend les emprunts plus coûteux, ce qui pèse sur les revenus locatifs des investisseurs. De plus, avec cette hausse des taux d'intérêt, l'immobilier subit également une concurrence accrue de la part d'autres placements, tels que les obligations et les comptes à terme.