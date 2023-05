Le Parlement flamand donne son feu vert au décret sur le soutien à l'apprentissage, qui remplace le décret M

Le Parlement flamand a donné son feu vert, mercredi, au décret sur le soutien à l'apprentissage, qui remplace le très controversé décret M. Le nouveau décret du ministre de l'éducation Ben Weyts (N-VA) doit entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Le gouvernement flamand débloque 195 millions d'euros par an à cet effet. Les partis d'opposition Vlaams Belang et Vooruit se sont abstenus, Groen et le PVDA ont voté contre.