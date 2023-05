Sept personnes interpellées dans les milieux tchétchènes pour avoir planifié un attentat

Des perquisitions ont eu lieu à Roulers, Menin, Ostende, Wevelgem et Gand. Presque tous les suspects arrêtés dans le cadre de ces opérations sont de nationalité tchétchène et sont des partisans du groupe terroriste IS, selon le parquet fédéral. Trois suspects ont la nationalité belge.

Les suspects seraient âgés d'une vingtaine d'années et se seraient rapidement radicalisés. Ils n'avaient apparemment pas encore déterminé de cible concrète pour l'attaque, mais selon le parquet, ils avaient déjà envisagé plusieurs scénarios. Bien que les cibles soient encore très vagues, le parquet a décidé de ne pas attendre et de passer à l'action cet après-midi.

Les suspects cherchaient des armes, mais il n'est pas certain qu'ils en aient déjà. Quant aux résultats de la perquisition, le parquet ne donne pas d’information à ce sujet.