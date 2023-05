A Anvers, Karine et Fernand Huts ouvrent leur collection Cobra au public

Le nom CoBrA est l’acronyme de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, les villes où résidaient la plupart des membres fondateurs de ce mouvement artistique d’avant-garde né en 1948 à Paris et rassemblant notamment les artistes néerlandais Karel Appel, Constant et Corneille, belges Christian Dotremont et Pierre Alechinsky, et danois Asger Jorn et Henry Heerup.

Ils réagissaient à la querelle entre abstraction et figuration et ont réalisé des œuvres spontanées et colorées, qui font penser à des dessins d’enfants ou de l’art populaire. Des peintres, mais aussi des sculpteurs, des poètes et écrivains ont participé au mouvement Cobra, comme l’écrivain flamand Hugo Claus et le poète néerlandais Lucebert.

Le groupe Cobra s’est dissous vers 1951, mais son influence est restée très importante sur les courants artistiques qui ont suivi.