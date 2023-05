Belgique et France ambitionnent de renforcer leur souveraineté énergétique et militaire

La Belgique et la France ont signé vendredi à Paris la 4e déclaration commune dite de "Val Duchesse", a constaté Belga.

Les deux pays ambitionnent de renforcer la souveraineté européenne en matière d'énergie et de défense.

"Certains d'entre vous rêvent que j'annonce la signature d'un accord final avec Engie sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Je mets tout de suite fin au suspense: ce ne sera pas (encore) le cas, même si les discussions avancent bien et que j'ai bon espoir", a ironisé le Premier ministre Alexander De Croo, lors d'une conférence de presse commune à Matignon avec son homologue française Elisabeth Borne.

"Sur l'éolien offshore en revanche, nous avons pu discuter des engagements pris par nos deux pays la semaine dernière à Ostende. (...) Nous, les Belges, ne rêvons que d'une seule chose : équiper avec nos technologies et nos entreprises les 4.000 kilomètres de côte françaises en éoliennes offshore."

La Belgique et la France se sont aussi engagées à renforcer leur coopération en matière de Défense. "L'agression de la Russie contre l'Ukraine a mis en évidence l'urgence de renforcer cette coopération en matière de défense. Dans ce sens, les deux pays vont travailler au renforcement de leur industrie de défense et à la promotion des synergies industrielles et commerciales, pour gagner en compétitivité, en capacité d'innovation et en autonomie stratégique", a déclaré Alexander De Croo.

La première rencontre "Val Duchesse" avait eu lieu en 2016 dans ce château bruxellois après les attentats terroristes qui avaient endeuillé les deux pays. Ces réunions visent à accentuer la coopération franco-belge dans les matières régaliennes: intérieur, justice, défense ou encore affaires étrangères.