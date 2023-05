Bruxelles va limiter à 8.000 le nombre maximum de trottinettes électriques en libre-service

Selon le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), on comptait, au 18 avril dernier, environ 100 dropzones sur les voiries régionales et plus de 350 subsidiées, sur des voiries communales à Anderlecht, Auderghem, la Ville de Bruxelles, Etterbeek, Forest, Ganshoren, Koekelberg, Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre.

D'autres sont déjà fixées ou sur le point d'être opérationnelles sans subsides à Ixelles (Près de 140), Saint-Gilles (20), Woluwe- Saint-Lambert (75), Berchem-Sainte-Agathe (31), Evere (50), Koekelberg (20). Au total, plus de 800 dropzones auront été installées à l'été prochain.

Les amendes/redevances seront plus salées en fonction de la nécessité de déplacement, ou d'enlèvement de l'engin abandonné en dehors de celles-ci. Il est à présent question dans le projet de montants de 35 euros en cas de nécessité de déplacement pour quelques engins que ce soit, de 100 euros par vélo ou trottinette à "enlever" (200 euros par scooter ou vélo cargo), et de 20 euros par journée de "gare" de vélo ou trottinette (30 euros par scooter ou vélo cargo).