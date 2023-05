La VUB mène une enquête interne sur la professeure de psychologie Elke Van Hoof

Ces dernières années, plusieurs plaintes concernant des comportements inappropriés dans l'enseignement supérieur ont été révélées.

Mardi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), a préparé un projet de décret qui met sur pied un registre central des signalements de comportements inappropriés dans les Hautes écoles et universités de Flandre. Ce registre permettra de faire circuler plus facilement l'information, particulièrement dans les grandes institutions.



En pratique, l'ensemble des universités et des hautes écoles du nord du pays auront accès à un registre qui centralisera tous les signalements pour conduites abusives, afin que les informations à ce sujet puissent circuler plus facilement. En raison de la taille importante de ces établissements, il arrive en effet parfois que les personnes qui devraient être tenues au courant de ces situations problématiques ne soient pas correctement informées.