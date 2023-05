Le Roi et la Reine invitent 600 Belges à une "Garden Party" à Laeken pour leurs dix ans de règne

Une promenade est prévue dans le parc et les Serres Royales, agrémentée de cinq performances artistiques tout au long du parcours. "Ces spectacles - qui vont de la musique classique au cirque en passant par la danse, le chant et la magie - mettront à l'honneur la richesse culturelle de notre pays", est-il indiqué dans le communiqué.

Pendant la promenade, le Roi et la Reine rencontreront leurs invités. Une réception festive est prévue pour clôturer l'après-midi.