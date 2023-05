Pas moins de 14 caméras de surveillance dans le kot de Zoé, mais est-ce vraiment légal ?

De nombreux kots disposent de caméras dans les espaces communs. Voici ce que les patrons de kots et les étudiants doivent savoir :



"Ne pas utiliser une caméra sans raison" (ainsi une caméra dans une cuisine n'est pas la bienvenue)

"Les cow-boys sont de sortie", déclare l'inspecteur de police Bart Reekmans, responsable du réseau de caméras de la zone de police Limburg Regio Hoofdstad. Et par "cow-boys", il entend les responsables des kots qui placent des caméras pour surveiller les faits et gestes des étudiants sans états d’âmes.

"À Hasselt et dans les environs, avec les écoles supérieures et l'université de Diepenbeek, il y a beaucoup de kots d’étudiants. Je donne régulièrement des séances d'information sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Il y a un manque d'information, mais aussi une nécessité d’une législation plus claire", explique l'inspecteur. Mais une fois encore, la question est de savoir à quoi servira la caméra. A détecter du vandalisme : OK. Savoir qui a sali le micro-ondes : pas nécessaire".