Plusieurs bâtiments emblématiques d’Anvers bénéficieront dès ce soir d’un nouvel éclairage

Dans le plan d'éclairage d'Anvers, les monuments occupent une place importante. Ils bénéficieront d'un éclairage architectural sur mesure qui renforcera l'atmosphère et la particularité de la ville. Le nouvel éclairage devrait améliorer l'image nocturne d'Antwerpen-Centraal et de ses environs.

Les bâtiments seront bien visibles depuis la Keyserlei, la Koningin Astridplein et la Pelikaanstraat. L'éclairage sera dynamique. Au crépuscule, la gare et ses environs seront baignés de lumière. Plus tard dans la soirée et la nuit, la lumière sera atténuée pour économiser de l'énergie. L'ensemble des lumières consommera autant d'énergie que 13,5 familles par an.

Au rez-de-chaussée, l'accent sera mis sur la visibilité et la sécurité. Un doux voile de lumière sur les façades crée une atmosphère agréable dans un environnement spacieux. Grâce à des points lumineux sur les façades, les bâtiments prennent vie. Les projecteurs sur les toits, les tourelles et les dômes soulignent l'importance des monuments et contribuent à façonner l'horizon nocturne d'Anvers. Au total, il y a 800 points d'éclairage. "Avec ce plan, nous voulons créer une image pour toute la ville. Nous utilisons différentes nuances de lumière blanche qui s'intègrent harmonieusement dans la ville", a expliqué l'architecte éclairagiste Johan Kinoo.