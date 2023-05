Des objets personnels ayant appartenu à des déportés, saisis par les nazis, restitués à leurs descendants à Anvers

Après une longue tournée en Belgique, avec des visites de sites historiques tels que la Kazerne Dossin, le Palais d'Egmont et le Fort de Breendonk, #StolenMemory s'installe à l'ombre du MAS, à Anvers (Museum aan de Stroom - Musée sur le cours d'eau). L'exposition peut y être visitée gratuitement du 5 au 22 mai 2023. Les Archives d'Arolsen ont récupéré quelque 2 500 objets appartenant à des déportés.

Les "Archives d'Arolsen" est un centre international d'archives et de documentation sur les victimes de persécution, de travail forcé et de génocide perpétrés par les nazis entre 1933 et 1945. Ce centre est situé à Bad Arolsen, en Allemagne. Il comporte plus de 30 millions de documents, fiches et listes relatives aux victimes de la Shoah, aux prisonniers des camps de concentration, aux travailleurs forcés et aux survivants. Juste après la seconde guerre mondiale, les Alliés ont créé des structures chargées de retracer le sort des victimes des persécutions nazies et de rechercher les documents qui pourraient les aider dans cette tâche. Plus de 18 000 citoyens anversois font partie des victimes.

Ce centre a également rassemblé quelque 2 500 objets appartenant à des déportés. Il s'agit notamment de montres, de bagues, de stylos, de petits objets intimes comme des photos de famille saisies par les nazis lorsque les personnes étaient arrêtées avant d'être emmenées dans les camps de concentration. Les Archives d'Arolsen recherchent les descendants des propriétaires de ces objets pour leur restituer.