Une œuvre de Jordaens se cache-t-elle dans une petite église limbourgeoise ?

Sur le maître-autel de l’église Saint-Védaste de Hoepertingen, une commune limbourgeoise rattachée à Borgloon, on peut admirer une scène de l’Evangile selon Saint-Luc : la Visitation de la Vierge Marie, enceinte du Christ, à sa cousine Elisabeth qui attend Jean Baptiste. Lorsqu’Elisabeth entend la salutation de Marie, l'enfant tressaille en elle et elle est remplie du Saint Esprit. Elisabeth s’écrie alors : "Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni" - des paroles qui sont reprises dans la prière "Je vous salue Marie".

Il n’est pas facile de déterminer si l’œuvre qui se trouve dans l’église de Hoepertingen a effectivement été peinte par Jacob Jordaens. D’après Joost Vander Auwera, docteur en Histoire de l’art et expert de l’œuvre du peintre baroque flamand, la Visitation date certainement du 17e siècle et son style révèle que la toile provient de l’atelier du maître anversois