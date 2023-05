Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale : Pourquoi la résistance a-t-elle perdu la bataille de la mémoire ?

Il y a pourtant de l'espoir, car outre les initiatives de la Coalition du 8 mai et les messages quotidiens de Dany Neudts sur Twitter, la mémoire de la résistance rattrape son retard depuis un certain temps. Les travaux universitaires se multiplient et le grand public peut lui aussi s'attendre à de nouvelles histoires sur la résistance. En effet, deux longs métrages sur la résistance belge sont en cours de réalisation.

Depuis plusieurs années, Koen Aerts travaille avec le réalisateur Hans Vercauter à un film sur le 20e convoi, un train parti de Malines vers Auschwitz qui a été arrêté par trois jeunes résistants près de Boortmeerbeek (Brabant flamand), permettant à des dizaines de personnes de s'échapper et d'échapper ainsi à la déportation et à la mort. "C'est un acte de résistance unique, nulle part ailleurs dans l'Europe occupée il n'est arrivé qu'un transport de Juifs soit arrêté avec succès et qu'un certain nombre de personnes puissent s’échapper".

Sous la bannière "Vrij op 8 mei" (libre le 8 mai), plusieurs organisations artistiques flamandes ont pris l'initiative de rendre à nouveau hommage ce jour-là aux héros et héroïnes de la résistance ainsi qu'aux citoyens qui se sont battus contre les nazis.