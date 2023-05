Des dizaines de milliers d'euros jetés hors d'une voiture prise en chasse par la police à Hoboken

Les agents ne sont pas parvenus à intercepter le véhicule au fil de la course-poursuite. Mais dans le courant de la nuit, un homme s'est présenté au commissariat affirmant être le conducteur en question. L'enquête doit encore déterminer les raisons de sa fuite et du jet d'argent par les fenêtres. La police n'exclut pas que davantage de billets dispersés ont été récupérés par des passants ou riverains.

Entre la course-poursuite et le moment où cet individu s'est présenté au poste, la police a cru avoir repéré à nouveau la voiture en question. Une nouvelle prise en chasse a eu lieu sur la A12 jusqu'à Schaerbeek en région bruxelloise. Ce véhicule a été intercepté avec l'aide d'autres forces de police, qui ont constaté en définitive qu'il s'agissait d'un autre modèle de voiture. Pourquoi ce second chauffeur a tenté de fuir la police n'est pas encore établi. L'homme était toutefois sous le coup d'une déchéance de permis et, comme son passager, connu de la justice.

L'individu qui s'est présenté comme le conducteur pourchassé en premier lieu va être poursuivi pour suspicion de blanchiment d'argent. Les deux personnes à bord de la seconde voiture prise en chasse par erreur ont été libérés après audition, mais le conducteur devra sans doute encore se présenter devant un juge de police.

L'enquête se poursuit sur les deux faits et s'ils doivent bien être traités séparément.