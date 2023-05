Le gouvernement flamand impose l'inscription au VDAB des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale

Dans le même temps, les pouvoirs locaux de Flandre seront encouragés à activer davantage de bénéficiaires du revenu d'intégration, en échange d'une enveloppe globale de 20 millions d'euros en 2023 et 2024, ont annoncé lundi les ministres flamands des Affaires intérieures, Bart Somers (Open VLD), et du Travail, Jo Brouns (CD&V).

Sur les plus de 40.000 bénéficiaires du revenu d'intégration en Flandre, 22,5% trouvent un emploi après un an, malgré un accompagnement actif vers l'emploi pour la plupart d'entre eux.

Ce sont les CPAS qui sont responsables de l'accompagnement des bénéficiaires du revenu d'intégration. Le VDAB joue également son rôle. Une circulaire fédérale oblige les administrations locales à inscrire les bénéficiaires du revenu d'intégration auprès des services régionaux de l'emploi. Mais dans la pratique, il existe de grandes différences entre les villes et les communes. Environ 56% des bénéficiaires flamands du revenu d'intégration sont connus du VDAB.

Les ministres Brouns et Somers souhaitent consolider l'implication du VDAB. "Pour que davantage de bénéficiaires du revenu d'intégration puissent travailler, nous voulons inscrire l'obligation de s'inscrire auprès du VDAB dans un décret et nous allons élaborer des lignes directrices objectives à l'intention des CPAS pour déterminer qui est apte au travail et qui ne l'est pas. Nous atteindrons ainsi également les réfugiés ukrainiens en Flandre", a précisé Jo Brouns.

Les CPAS et les communes peuvent choisir d'activer eux-mêmes les bénéficiaires du revenu d'intégration ou de faire appel au VDAB pour cette activation. Pour encourager les communes à le faire, "je prévois une prime de 1.000 euros pour les communes par bénéficiaire activé dont le revenu d'intégration est supérieur à la moyenne flamande. Une commune peut le faire avec ou sans le VDAB", a commenté le ministre Somers.

Entre-temps, le VDAB reste informé du nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration grâce à l'enregistrement obligatoire et peut aider les CPAS qui le souhaitent pour la formation ou un accompagnement complet pour le trajet vers l'emploi.