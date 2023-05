L’Imec à Louvain élargit son laboratoire de recherche sur les technologies de puces électroniques

La deuxième moitié du bâtiment sera donc aménagée en laboratoire spécialisé d’ici la fin de cette année. "Elle doit maintenant être équipée de toute une série de systèmes de filtres et de commandes de haute technologie, afin que les recherches et la production puisse être totalement protégée de la poussière et des vibrations. C’est la raison pour laquelle des travaux sont en cours dans le laboratoire".

Les travaux devraient être achevés d’ici la fin de cette année. Le laboratoire de l’Imec, de réputation mondiale, pourra alors doubler de volume.