Le Canon flamand, qui reprend les noms et événements majeurs de la culture flamande, est prêt

Six mois plus tard que prévu, le "Canon" de Flandre a été présenté ce mardi. Il s’agit d’une liste de 60 événements, dates historiques, personnes, traditions, livres, objets et œuvres d’art qui représenteraient au mieux l'identité flamande. Un comité de neuf experts a consacré deux ans et demi à sa préparation, en se basant sur l’exemple du Canon des Pays-Bas et en sélectionnant 60 'fenêtres' qui reprennent des thèmes allant de la dernière ère glaciaire à la Flandre diversifiée contemporaine. En passant par exemple par l’aménagement du territoire et une langue commune "standard" pour tous les Flamands. Il est prévu que les éléments repris dans le Canon soient inclus dans le programme de l’enseignement néerlandophone, s’ils n’y figurent pas déjà.