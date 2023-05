Le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui va recevoir l’Ultima pour l’ensemble de sa carrière artistique

Au cours de ses 23 années de carrière de danseur professionnel, Cherkaoui s'est constitué un CV très impressionnant. Son palmarès comprend un Prix Benois de la Danse, deux Olivier Awards, le Prix des arts de la scène flamands et trois titres de "Chorégraphe de l'année" décernés par le magazine Tanz. Il a créé plus de 50 chorégraphies, axées sur la spiritualité, l'identité et la fascination pour les autres cultures.

En résidence à la Toneelhuis d'Anvers depuis 2007, Sidi Larbi Cherkaoui y a fondé en janvier 2010 la compagnie Eastman. Il a dirigé le ballet royal des Flandres de 2015 à 2022 puis a pris la tête du ballet du Grand Théâtre de Genève.

En lui décernant cet Ultima, le jury souhaite honorer Cherkaoui "pour son œuvre novatrice, son ouverture d'esprit, son approche à plusieurs voix et son langage unique et communicatif".

"La danse en Flandre est d'un rare niveau, et cela est dû en grande partie à Sidi Larbi Cherkaoui au cours des 20 dernières années", écrit le jury. Cherkaoui réussit à toucher un large public par une danse contemporaine excentrique, notamment grâce à des collaborations notables avec des stars de la pop telles que Lady Gaga et Beyoncé. Il a également chorégraphié récemment "Rebel", le film d'Adil El Arbi et Bilall Fallah sur les combattants en Syrie.

Chaque année, la Communauté flamande décerne 13 Ultimas dans autant de catégories, en reconnaissance du secteur socioculturel. Pour 12 des prix, le jury désigne lui-même les lauréats, mais pour la deuxième année consécutive, un lauréat remporte également le prix du public. Chaque catégorie est assortie d'un prix en espèces de 10 000 euros. En tant que lauréat de l'Ultima du Mérite culturel général, qui récompense l'ensemble d'une carrière, et du prix du public, Cherkaoui recevra le double.