Les deux experts détachés au cabinet de la ministre De Sutter vont retourner chez Bpost

Les deux experts détachés au sein du cabinet de la ministre Petra De Sutter qui s'occupaient des contacts avec Bpost, mais qui étaient également toujours employés par bpost, retourneront dans l'entreprise publique. La ministre souhaite par ailleurs, mettre un terme au détachement d'employés de toutes les entreprises publiques cotées en bourse.

"Au moins un des deux collaborateurs détachés et payés par Bpost au sein du cabinet de la ministre De Sutter suivait activement la concession pour la distribution de journaux, marquée par des irrégularités", rapportaient la semaine dernière les journaux De Tijd et L'Echo. Ces journaux l'ont déduit de conversations WhatsApp entre le chef de cabinet de Petra De Sutter et l'ancien CEO de Bpost, Dirk Tirez.

De son côté, la ministre soutient qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et a indiqué qu'elle répondrait à toutes les questions ce mercredi en commission de la Chambre.

La ministre des Entreprises publiques, Petra De Sutter (Groen), a déclaré qu'elle avait tranché avec ses deux collaborateurs pour qu'ils puissent retourner chez Bpost. "Tout s'est déroulé correctement au sein de mon cabinet et je souhaite que tout doute à ce sujet disparaisse. Mais je comprends qu’il y ait eu des soupçons. A cause de cela, ils ne peuvent plus fonctionner. Pour ne pas compromettre l'avancement de nos dossiers, il n'y avait pas d'autre solution".

Mais elle le fait aussi pour les protéger. "Je leur exprime toute ma gratitude. Nous les avons sollicités pour leur expertise en la matière, ils ont fait un excellent travail et ont fait preuve d'un grand engagement et d'une grande loyauté à mon égard. Ils étaient des employés qui ont travaillé au sein de mon cabinet pour la durabilité de Bpost et sont maintenant injustement accusés d'avoir travaillé dans l'intérêt de l'entreprise postale."