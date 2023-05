Umicore abat des maisons autour de son site à Hoboken pour créer une zone tampon verte

L’entreprise belge de production et de recyclage de métaux non ferreux a entamé ce lundi la démolition de maisons installées dans le quartier Moretusburg du district anversois de Hoboken, autour de son site industriel. Dans un premier temps, 17 maisons vont être rasées, à terme près de 200 maisons devraient subir le même sort. Umicore a racheté les habitations à leurs propriétaires afin de pouvoir créer autour de son usine une ceinture de verdure de 5 hectares, qui formera une zone tampon avec les autres maisons de Hoboken. Le but est de limiter l’impact de la pollution industrielle sur la santé des riverains. Des études ont en effet révélé que le taux de plomb dans les valeurs sanguines des habitants - et notamment des enfants - voisins de la fabrique est très élevé. Le sujet est cependant très sensible et certains habitants (moins de 3%) refusent de quitter leur maison.