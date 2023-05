Une entreprise de Zwevezele investit dans une station d'épuration filtrant le sang animal

L'entreprise est présente à Zwevezele depuis sa création en 1974 et fait partie du Veos Group. Il existe également des succursales en France, en Espagne, en Pologne et au Brésil. Malgré sa croissance, Veos ne veut pas quitter Zwevezele. "Nous voulons rester ici", déclare M. Slee. "Ma famille et moi-même sommes originaires de Zwevezele, de même que nos employés. Nous nous sentons ici chez nous".