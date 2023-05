Perturbations du trafic ferroviaire entre Anvers et le Limbourg suite à la découverte d'un corps le long des voies

La circulation ferroviaire est interrompue mercredi matin entre Herentals et Lierre après la découverte d'un corps sur ou à proximité des voies à hauteur de Kessel (Nijlen, province d'Anvers). Les trains sont déviés et un service de bus de remplacement est mis en place. Cette situation a un impact important sur la circulation des trains entre Anvers, le Limbourg et la Campine.