La profession d’enseignant du secondaire sur la liste des métiers en pénurie en Flandre

Il est de plus en plus difficile d'engager des professeurs du secondaire, toutes matières confondues. Et plus seulement dans les grandes villes. C'est ce qui ressort de la dernière analyse des métiers en pénurie du VDAB. "C'est pourquoi nous avons placé la profession d'enseignant du secondaire sur la liste des métiers en pénurie", a expliqué Joke van Bommel du VDAB.