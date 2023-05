La reine Mathilde rencontre des enfants de minorités vietnamiennes et danse avec eux

En sa qualité de présidente d'honneur du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), la reine Mathilde (photo) effectue une mission de trois jours au Vietnam. Au deuxième jour du voyage humanitaire, la Reine a rendu visite ce mercredi à deux écoles situées dans une zone rurale montagneuse au Vietnam. Elle y a pris connaissance du travail de l’Unicef pour compenser les retards d’apprentissage et accroître les opportunités des enfants et adolescents les plus vulnérables dans des zones rurales d’accès très difficile. (Images Belga)