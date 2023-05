Norta ne fabrique plus de vélos classiques : ne pourra-t-on bientôt plus acheter que des vélos électriques ?

La marque campinoise Norta, dont l’usine est installée dans la petite ville d’Olen, est ancrée depuis plus d’un siècle sur le marché belge du vélo. Mais la quatrième génération de la famille Van Hemelen vient d’annoncer qu’elle changera bientôt son fusil d’épaule. La demande en vélos électriques a tellement augmenté depuis quelques années que la famille a décidé de ne plus fabriquer de vélos urbains classiques et de se concentrer uniquement sur les vélos à assistance électrique.

Faut-il s’attendre à ce que cette tendance se généralise dans le secteur ? "On voit effectivement que les fabricants se concentrent de plus en plus sur les vélos électriques", confirmait Guy Crab, conseiller en mobilité, au micro de l’émission "De wereld vandaag" sur Radio 1. "Entre 60 et 70% des vélos vendus actuellement sont électriques. L’e-bike devient de plus en plus populaire avant tout pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. On n’a certainement pas encore atteint un plafond dans ce type de vente".

D’après Guy Crab, les décisions de nos autorités y jouent certainement un rôle. "En Belgique on peut utiliser une partie de son salaire brut pour louer un vélo électrique. Les primes pour le vélo sont également intéressantes. Il devient donc attrayant de se rendre au travail à vélo. A l’étranger on est jaloux de l’influence que cela exerce sur le marché belge".

La crise sanitaire due à l’épidémie de coronavirus a également renforcé la popularité du vélo électrique. "Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le vélo électrique à cette époque-là", souligne Guy Crab. "Nous avons tous cherché des activités de loisirs et beaucoup de gens ont commencé à faire du vélo. Il y a deux ans, cela a entrainé de grosses pénuries de pièces détachées sur le marché. Mais ce problème est entretemps pratiquement résolu".