Un tamarin-lion à tête dorée est né au zoo de Planckendael

Le sexe du petit tamarin-lion ne pourra être constaté que quand le petit singe se détachera de la fourrure de sa maman. Cela pourrait prendre encore un certain temps. La première lettre de son prénom est par contre déjà connue : tous les jeunes qui naissent en 2023 reçoivent un prénom commençant par Y.

L'habitat naturel de ce primate, situé dans certaines forêts du Brésil, est fortement menacé par la déforestation et la chasse. Il ne resterait plus que 6.000 tamarins-lions dans le monde. Les zoos d'Anvers et de Planckendael participent à un programme visant à maintenir une réserve de population de cette espèce menacée d'extinction. Le jardin de Planckendael possède actuellement cinq tamarins-lions.