Une Belge de 25 ans originaire de Zemst se tue en Albanie en tombant d’une falaise

La jeune Flamande, qui travaillait pour le service des loisirs de la maison communale de Zemst, était en train de réaliser un voyage d’un an en mobil-home autour de l'Europe avec son ami. Il était possible de suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux Instagram et Polasteps.

L'incident s'est produit dans la région de Valbona, une réserve naturelle au nord de l'Albanie. Selon les médias locaux, la jeune femme était en train de randonner dans les montagnes avec une autre touriste française. Dans le brouillard, sur un terrain accidenté et verglacé, elles ont toutes les deux glissé et sont tombées dans un précipice. La jeune française est également décédée.

"C'est un choc pour notre commune", déclarait la bourgmestre Veerle Geerinckx. "Myrthe était une femme très enthousiaste, avec qui tout le monde aimait travailler. Nous sommes de tout cœur avec sa famille".

Les services de police et de secours sont allés à la recherche des deux femmes, mais le mauvais temps, le brouillard et la neige ont ralenti ces recherches. Les corps ont finalement pu être retrouvés. Ils avaient vraisemblablement été déplacés par une avalanche qui a suivi leur chute.