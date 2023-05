Une bombe retrouvée sur la plage d'Oostduinkerke : la digue et la plage fermées au public

Des travaux sont en cours sur cette plage du littoral pour l'expurger de tous les engins explosifs qu'elle peut renfermer depuis les deux guerres mondiales. Au total, 250 explosifs ont ainsi été désamorcés.

La plupart du temps, il s'agit d'engins de petite taille mais celui retrouvé ce mercredi est un gros spécimen. Dans ce cas, un périmètre de sécurité est établi.

La digue et la plage d'Oostduinkerke ont été fermés au public mercredi matin et cette mesure devrait perdurer jusqu'en début d'après-midi, selon le bourgmestre, Marc Vanden Bussche. Le service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) a été appelé en renfort pour désamorcer la bombe.