Le port anversois se dote du premier élévateur électrique de conteneurs en Europe

"C'est une étape importante pour le port", soulignait Wijnand Visser, directeur technique du MPET. Le terminal est exploité par l'entreprise singapourienne PSA et l'armateur MSC (Mediterranean Shipping Company). Le "e-straddle carrier" peut être rechargé en une heure et demie à deux heures et bénéficie d'une autonomie de plus de quatre heures. "C’est juste suffisant pour effectuer le travail".

Ces prochains mois permettront d'examiner comment améliorer l'élévateur électrique de conteneurs, dans le but de développer progressivement cette technologie à plus grande échelle. L'optimisation de la recharge d'une flotte plus importante et la manière de faire fonctionner une flotte d’élévateurs électriques de manière sûre et efficace, font l'objet d'évaluations.