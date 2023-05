Les derniers éleveurs de vison cessent leurs activités en Flandre

La Flandre a établi un scénario qui permet aux producteurs d’abandonner le gavage des oies et canards pour la production de foie gras d’ici la fin de cette année. Une mesure similaire a été prise pour les éleveurs de vison. Un décret stipule en effet que ces deux types d’élevages seront interdit dès le 1er décembre 2023. Dans les faits, ce but aura été atteint onze mois plus tôt pour les producteurs de foie gras et environ six mois plus tôt pour l’élevage de vison.

Ils sont respectivement treize éleveurs de vison et un producteur de foie gras à avoir introduit une demande pour bénéficier du règlement de fermeture qui leur permet de recevoir une indemnité. Cette dernière doit notamment leur permettre de se reconvertir.

Le ministre Ben Weyts avait plaidé en décembre dernier pour que le combat contre le gavage et l’élevage de vison soit maintenant porté au niveau européen.