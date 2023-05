"Première en Belgique": à Louvain, la déclaration de naissance pourra se faire en ligne

De cette façon, la déclaration de naissance peut se faire même en dehors des heures d’ouverture de la maison communale et permet aux jeunes parents de gagner du temps et de s’éviter une dose de stress supplémentaire. "Grâce à la possibilité de déclaration de naissance en ligne, les nouveaux parents peuvent se concentrer pleinement sur leur nouveau-né et profiter des premiers moments avec lui", souligne l’échevin Dirk Vansina.

"La déclaration est une obligation qui doit être faite endéans un certain laps de temps. Elle est nécessaire pour avoir accès notamment aux allocations familiales et au congé de maternité. Pouvoir enregistrer leur enfant en ligne donne une tranquillité d’esprit aux parents. Louvain est la première ville de Belgique qui offre cette possibilité. Nous sommes donc réellement fiers de cette réalisation".

Le système a été testé avec de jeunes parents, qui se sont dit enthousiastes. "Tout ce qui peut me permettre de passer davantage de temps avec ma femme et notre enfant est bienvenu", déclarait un jeune papa. L’échevin de l’Etat civil souligne qu’il reste encore toujours possible d’effectuer une déclaration de naissance "physique" en se rendant au guichet de l'hôtel de ville de Louvain.