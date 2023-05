Quinze commerçants affichent le label "safe place" dans le quartier Brabant à Bruxelles

Le projet "Safe Place" (‘Lieu sûr’) sera inauguré ce vendredi rue de Brabant et rue d'Aerschot à Bruxelles, situées à la limite entre les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode. Quinze commerces et l'ASBL Utsopi deviennent, sur base volontaire, "des lieux sécurisés pour les victimes de menace présente ou imminente ou de harcèlement en rue".