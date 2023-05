Un ancien bourgmestre de Courtrai condamné à 6 mois de prison pour escroquerie

Lieven Lybeer (64 ans, photo), ancien échevin démocrate-chrétien et bourgmestre faisant fonction de Courtrai (Flandre occidentale), a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruges à six mois de prison avec sursis et une amende de 1.600 euros pour escroquerie et faux en écriture. En cause : un dédommagement forfaitaire mensuel qui lui était versé par la société de logements sociaux de Tielt quand il en était le directeur.