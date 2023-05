Un scanner corporel en 3D devrait révéler les causes de la mort du petit Raul

Le corps de Raul avait été repêché le jeudi 13 avril dans l’ancien quartier portuaire de Gand. Enfermé dans un sac de sport alourdi de pierres, la dépouille de l’enfant aurait été jetée à l'eau à la fin du mois de janvier. La disparition du jeune garçon était passée sous les radars pendant de longues semaines, jusqu'à ce que des proches de la famille avertissent les autorités.

La mère de Raul et de la sœur ainée de celui-ci, âgée de 34 ans, a été placée sous mandat d'arrêt à la mi-avril. Elle est soupçonnée notamment de meurtre, de coups et blessures et de recel de cadavre.