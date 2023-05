Avec "Because of you", Gustaph qualifie la Belgique pour la finale de l'Eurovision

Au terme de la seconde demi-finale du Concours Eurovision de la chanson, qui avait lieu jeudi soir à Liverpool en Angleterre, le chanteur Gustaph est parvenu à convaincre le public et représentera donc la Belgique lors de la finale du Concours Eurovision, qui a lieu ce samedi. L’Anversois Stef Caers, de son vrai nom, 42 ans, s'est qualifié grâce à sa chanson "Because of You" et aux chanteuses Sandrine, Chantal et Monique et la danseuse PussCee West qui l’entourent. Il s’est déclaré très ému de pouvoir rendre les Belges fiers de leur participation à l’Eurovision.