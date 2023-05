Bientôt une liaison en bus vers l'aéroport d'Eindhoven depuis Bruxelles et Anvers

Ces derniers mois, la compagnie européenne de bus a réalisé des affaires en or dans le Benelux et même enregistré un record au premier trimestre de 2023 pour ce qui est du nombre de passagers transportés. Les activités de Flixbus en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg ont augmenté de plus de 40% par rapport à la même période en 2022. Bruxelles est un maillon crucial dans cette réussite, indique la compagnie.

L’inflation élevée et l’augmentation des prix des billets d’avion jouent sans aucun doute un rôle dans le succès de Flixbus, qui maintient des prix bas. Un billet coûte en moyenne 21 euros pour un voyage international et moins de 10 euros pour un voyage à l’intérieur du pays. Des prix qui ne devraient pas changer, annonce la compagnie européenne.

En Belgique, plus de 810.000 passagers ont pris l’un des cars vert pomme de Flixbus pendant la saison hivernale et Bruxelles s’est révélée l’an dernier la quatrième destination la plus populaire des clients de la compagnie, après Berlin, Paris et Prague. Quelque 800.000 voyageurs se sont rendus avec ce moyen de transport dans la capitale belge.

"Les prévisions pour le reste de cette année indiquent en outre que les chiffres de 2022 pour la Belgique et les Pays-Bas devraient être encore améliorés de 50%, notamment avec un été record", indique Flixbus.