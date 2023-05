Des criminels dangereux pourront être admis en établissement psychiatrique après leur peine de prison

La personne condamnée sera admise dans un centre d'observation clinique sécurisé afin de confirmer les conditions et elle pourra demander une contre-expertise. La mesure de sûreté prend effet à l'expiration de la peine d'emprisonnement et de la période de mise à disposition du tribunal, et sur décision de la Chambre de protection sociale (CPS), une institution judiciaire qui met déjà en œuvre les décisions d'internement. L'exécution de la mesure de sûreté ne peut se faire que dans un établissement psychiatrique fermé tel qu'un CPL ou un établissement de protection sociale.

Chaque année, la CPS devra réévaluer si la personne représente toujours un danger pour la société et si elle doit toujours être admise dans l'institution. "Trop souvent, nous voyons des psychopathes dangereux et des personnes souffrant de troubles sexuels sévères être libérés sans avoir été traités avec succès", a souligné le ministre de la Justice (photo archives). "Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement, nous devrions pouvoir libérer certains condamnés dangereux uniquement lorsqu'ils ne représentent plus un grave danger pour la société".