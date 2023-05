La Belgique accorde une nouvelle aide de 92 millions d'euros à l'Ukraine

La moitié du montant ira au soutien militaire du pays et porte sur la livraison de véhicules blindés, d'armements et de munitions. "Le succès de ces nouvelles aides résidera dans la rapidité avec laquelle les nouveaux équipements pourront être livrés à l'Ukraine. Le but de notre pays avec ce nouveau paquet d'armements et de munitions est de répondre aux besoins sur le terrain dans des délais très courts", a indiqué la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. Des discussions sont en cours avec l'armée ukrainienne sur le sujet.

À côté de l'aide militaire, 46 millions d'euros visent le soutien à la population ukrainienne et la consolidation de la présence diplomatique belge. L'aide humanitaire sera renforcée à hauteur de 24 millions qui seront, en coordination avec les Nations Unies, alloués dans les grandes villes et zones de guerre à des besoins de base comme l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. Huit millions iront à la reconstruction de l'Ukraine via les fonds mis en place par la Banque européenne d'investissement et la Banque mondiale.

Des investissements sont prévus pour le réseau diplomatique belge en Ukraine et dans la région. Un poste sera ouvert en Moldavie, candidate à l'adhésion à l'UE dont une partie du territoire est aux mains de séparatistes pro-russes et qui redoute de subir le même sort que sa voisine ukrainienne. "Dans le contexte actuel, il est nécessaire de marquer un soutien plus explicite à la Moldavie particulièrement vis-à-vis du processus européen d'adhésion et des réformes qui l'accompagnent", a souligné la ministre Hadja Lahbib.

Un autre poste sera ouvert dans le Caucase, en Arménie qui est quant à elle en conflit avec l'Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Haut-Karabagh. "Une attention diplomatique accrue de la Belgique dans un pays et une région qui connait une forte influence russe s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de voisinage à l'égard des pays à l'est de l'UE et témoigne du souci de préserver la sécurité et la stabilité dans cette région stratégiquement importante", a ajouté la ministre des Affaires étrangères (photo).