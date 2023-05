La Flandre verserait moins d’allocations familiales que les autres Régions

Dans le cadre de la dernière réforme de l'État, la Flandre, Bruxelles et la Wallonie ont été habilitées à gérer elles-mêmes les allocations familiales. Conséquence: les montants versés, dépendant notamment du nombre d'enfants et des revenus, divergent de plus en plus entre ces trois Régions. Une comparaison des montants versés montre que les familles de Flandre sont les plus mal loties.

Par exemple, une mère célibataire avec trois enfants reçoit 160 euros d'allocations familiales de plus par mois à Bruxelles qu'en Flandre. Cela s'explique par le fait que Bruxelles et la Wallonie accordent plus d'allocations sociales que la Flandre, et qu'elles accordent une allocation supplémentaire aux parents isolés. La Flandre n'accorde pas ce dernier avantage.