Le nouveau Canon flamand ne fait pas que des heureux, mais il peut encore évoluer

Qui était le Père Damien ?

Jozef De Veuster, plus connu sous le nom de Père Damien, est né à Tremelo le 3 janvier 1840. Il est parti comme missionnaire à Honolulu, puis sur l'île de Molokai en 1863. Ce prêtre flamand a consacré sa vie à aider et à soigner les personnes souffrant de la lèpre. Lui-même a été attaqué par la terrible maladie et finira par en mourir en 1889. Il est considéré par l'Église catholique comme un "martyr de la charité". En 2005, il a été déclaré le plus grand Belge et en 2009, il a été canonisé.