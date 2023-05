"Liberation Garden" : un nouveau musée sur la Seconde Guerre Mondiale à Leopoldsburg

"Après neuf ans de travail acharné, le musée a enfin pu ouvrir ses portes", explique Marleen Kauffmann, échevine du tourisme (CD&V) à Leopoldsburg. "En 2013, nous voulions installer un musée sur l’opération Market Garden dans l’ancien quartier militaire "Kwartier IJzer", mais en 2017, il s'est avéré que le projet n'était pas suffisant pour obtenir une subvention. Nous avons alors décidé de raconter l'histoire de l'occupation et de la libération durant la Seconde Guerre mondiale, et de le faire du point de vue des Allemands et des Alliés. Ce fut le moment charnière, car c'est alors que nous avons fait appel à Peter Schrijvers et que toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés ici, au pavillon chinois, entouré par les cimetières militaires de Leopoldsburg".

"Lundi dernier, nous avons commémoré la capitulation de l’Allemagne nazie et la libération de l’Europe occidentale et c'est pourquoi nous avons choisi ce week-end pour l'ouverture du Libération Garden", a expliqué le bourgmestre de Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V). "Le musée fait donc entièrement référence à la libération, mais il raconte surtout l'histoire militaire de Leopoldsburg, qui est étroitement liée à celle de notre pays et à celle du reste du monde. Nous sommes donc convaincus que ce musée peut devenir un atout touristique. Il y a environ actuellement 3 millions de nuitées dans notre région et nous espérons accueillir 50 000 visiteurs par an".