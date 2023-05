Un chauffeur et un négociant en boissons vidaient des fûts de bière d’AB InBev et les remplissaient d’eau

Fin 2018, AB InBev avait reçu plusieurs plaintes en provenance des Pays-Bas signalant que des fûts étaient remplis d'eau au lieu de bière. Le géant brassicole louvaniste avait mené une enquête et constaté, via des analyses, qu'il n'y avait pas eu de faute lors de la production et qu'il s'agissait donc d'une fraude. Tous les fûts ont été retracés vers une remorque qui pouvait être reliée à un homme de 39 ans.

Le chauffeur était parti avec le camion mais était revenu quelques heures plus tard en indiquant qu'il avait "pris par erreur" la mauvaise remorque. En fait, il avait échangé les fûts dans des hangars à Zaventem et Grimbergen. Les données GPS et téléphoniques ont montré que lui, et un coprévenu, étaient restés là pendant une bonne heure et avait échangé les barils pendant cette période.

Les deux hommes auraient pratiqué cette supercherie à cinq reprises, pour un total de 420 fûts. Il n’est pas encore clair s’ils ont vendu la bière volée.