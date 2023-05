Une enseignante de Tongres invente un jeu pour faciliter l'apprentissage du néerlandais

"Taalflip" - un titre qui évoque le basculement vers une autre langue - est un jeu qui s’adresse à tout public "de 7 à 77 ans", comprenant 300 cartes proposant 500 mots néerlandais aux personnes dont ce n’est pas la langue maternelle.

Le jeu couvre des thèmes comme le logement, la nourriture, la météo et la nature, mais aussi le corps humain et la santé. Edith Vrijens l’a conçu alors qu’elle enseignait encore le néerlandais dans une école en Wallonie. "J’ai remarqué que les enfants n’avaient pas beaucoup de contact avec la langue néerlandaise et j’ai voulu leur donner le goût de cette langue".