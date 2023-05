Sondage en Flandre : Vlaams Belang reste le plus grand parti, Vooruit gagne le plus de terrain, le PVDA monte à la 4e place

Si l’on en croit les intentions de vote actuelles des Flamands sondés, tant les libéraux d’Open VLD (9,3% des voix) que les chrétiens-démocrates du CD&V (9,2%) sont désormais plus faibles que le Parti du travail de Belgique PVDA (extrême gauche), qui pointe à 9,5% (contre 9,1% dans ce même sondage l'an dernier) et gagne ainsi 4,2% par rapport aux élections de 2019. Il deviendrait ainsi le 4e plus grand parti de Flandre - c’est la grande surprise de ce sondage.

Le CD&V fait toutefois un peu mieux qu'en 2022 (8,7%), où les mauvais résultats du sondage avaient conduit à la démission du président de parti Joachim Coens. Le nouveau président de parti, Sammy Mahdi, n’est pas encore parvenu à faire remonter les intentions de vote en faveur du CD&V. Quant aux écologistes de Groen, qui glanaient encore 9,4% l'an dernier, ils descendent à 7,9% et deviennent ainsi le plus petit parti de Flandre. Il semblerait que la politique de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten et sa décision de retarder la sortie du nucléaire aient fait du tort au parti écologiste.

C'est l'extrême droite qui mène le peloton en Flandre: le Vlaams Belang attire potentiellement 24,6% (un quart) des électeurs du nord du pays, encore en hausse par rapport aux 22,9% du sondage de l'an dernier et de plus de 6% par rapport au scrutin de 2019. Il semble profiter des tensions entre les partenaires de coalition tant au niveau flamand que fédéral.

Le parti nationaliste N-VA est deuxième, à 21%, soit 1,4 point sous son résultat du sondage de 2022 et près de 4% sous son résultat des élections de 2019. Il ne semble pas profiter de son rôle de parti d’opposition au fédéral et l’écart se creuse davantage avec le Vlaams Belang. Le parti socialiste Vooruit continue de progresser, de près d'un point et demi de pourcentage, pour atteindre 17% des voix, ce qui représente un solide bond en avant par rapport à son résultat électoral de 2019 (10,1%). Vooruit est d’ailleurs le parti qui progresse le plus.

Un rapide calcul permet de constater que les partis flamands qui siègent dans le gouvernement fédéral glaneraient ensemble 43,3% des voix, soit moins que les 48,7% obtenus aux élections de 2019. Le gain engrangé par Vooruit ne semble pas suffisant pour compenser les pertes du CD&V, d’Open VLD et de Groen. Il semble en tous cas que l’interminable formation du gouvernement fédéral, la crise sanitaire, la crise énergétique due à la guerre en Ukraine, l’augmentation du coût de la vie, la crise sur le Plan azote flamand, l’atmosphère de scandale autour des suppléments de pensions des parlementaires et l’arrivée de demandeurs d’asile plus nombreux n’aient pas fait de bien à la réputation des partis au pouvoir.