Une autoroute cyclable reliera Beringen à Maasmechelen, sur l'ancienne voie ferrée du charbon

Le nouveau chemin cyclable sera prolongé depuis As vers Maaseik, via Dilsen-Stokkem (F751). Beringen sera relié à Bourg Léopold (F754). En chemin, la voie ferrée du charbon passe notamment via As, le Thor-park, et les sites miniers de Houthalen, Zolder et Beringen.

La piste F75 sera aussi reliée à la F74, qui va de Hasselt à Hamont-Achel, et à la F76 qui s’étend entre Genk et Tongres. "C’est un passage obligé pour relier le Pays mosan au centre de la province et au Limbourg occidental", indiquait à Radio 2 le député à la Mobilité Bert Lambrechts (N-VA).

"Au total, l’autoroute cyclable sur la voie ferrée du charbon (Kolenspoor en néerlandais) s’étendra sur 77 kilomètres", précisait Lambrechts. "Actuellement, le tracé F75 possède déjà de grandes portions cyclables, mais il y a aussi un certain nombre de morceaux qui n’ont pas encore de piste cyclable fonctionnelle. La liaison entre Genk et As doit notamment encore être établie".