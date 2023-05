A Gand une usine pilote fabrique de produits de nettoyage à partir d'épluchures de pommes de terre et de déchets alimentaires

L'usine pilote "Bio Base Europe Pilot Plant", basée dans le port de Gand développe des produits de nettoyage à base de pelures de pommes de terre, de pulpe de betterave sucrière et de déchets alimentaires provenant des supermarchés. Le nouveau nettoyant universel et le nettoyant pour toilettes ont été mis sur le marché, ce lundi. Le développement a été réalisé grâce à un fonds de près de 7 millions d'euros, auquel l'industrie et la Commission européenne ont contribué. Les deux nouveaux produits sont les premiers résultats des nouvelles innovations.